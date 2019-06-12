شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة .. هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التنمر أمرا شائعا على مواقع "السوشيال ميديا"، بمجرد أن يقوم شخصية عامة بنشر فيديو أو صورة خاصة به، تجد المئات وربما الآلاف يدخلون للسخرية منه، بخلاف التنمر من الشخصيات العادية والذى يتسبب فى الكثير من الأذى لمن يقع عليه هذا التنمر.

هنا شيحة رأت أن تواجه تنمر البعض على السوشيال ميديا، بهاشتاج مختلف وجديد وهو "لا لتنمر المتنكرين"، وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع علامة عدم الاعجاب .



هنا شيحة

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ونشرت هنا صورتها عبر "ستورى" انستجرام، وعلقت عليها "اللى شايف أن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صوره ز ي ديه ويكتب #لاللتنمر_المتنكرين"

الظهور الأخير لهنا شيحة كان من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3"، حيث ظهرت مع دنيا سمير غانم فى قصة النجم أحمد رزق، وشارك فى المسلسل حمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.