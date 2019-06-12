شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليق أمير طعيمة على إعلان فيلم الفيل الازرق 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشاعر أمير طعيمة ببرومو فيلم الفيل الازرق 2 بعد طرحه أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم على الإبداع الذى ظهر فى البرومو.

ووجه أمير طعيمة الشكر لفريق العمل قائلا: "شكرًا مقدما لأحمد مراد ومروان حامد وكريم عبد العزيز وهند صبرى وإياد نصار ونيللى وفريق عمل الفيل الازرق 2 على الاختلاف والروعة والإبداع الواضحين من التريلر.

وتابع "عارف إنه تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه واضح أن السينما المصرية ماشية فى الاتجاه الصحيح".

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أمير طعيمة

وطرح برومو فيلم " الفيل الأزرق 2"، أمس الثلاثاء و يقترب من 4 ملايين مشاهدة فى أقل من 15 ساعة ونال البرومو الرسمى إشادات من قبل الجمهور الذين ينتظرون الفيلم بفارغ الصبر.

وجاء البرومو فى شكل مبهر للغاية، وشهد صراع بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كذلك شهد الإعلان الدعائى لقطات سريعة ارتدت فيها النجمة هند صبرى زى "هندى"، حيث نالت إشادات كبيرة على الأداء والحركة، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما ان الجزء الأول حصد 33 مليون جنيه فى عام 2014.

الفيلم يجمع عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".