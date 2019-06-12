رامى صبرى يشعل أجواء أولى حفلاته على مسرح "كرز " بجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دة أنا أهد الدنيا عشان ثانية بس أشوفك فيها".. بمثل هذه الكلمات أشعل الفنان رامى صبرى أجواء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية، والتى احتضنها مسرح كرز جدة للمنتديات. وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف متواصلة خطف رامى مسامع الآلاف من الحضور فى رحلة إلى ملكوت أشهر أغانيه، مثل "أنا معاه" و"حبيبي الأولاني" و"الراجل" و"مش أنا"، مع تقديمه العرض اللايف الأول لأجدد أعماله "أنا بابا"، ووجه الشكر للهيئة العامة للثقافة والترفيه بالسعودية على تقديمه للجمهور السعودى لأول مرة.

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