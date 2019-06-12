أحلام : حفلات موسم جدة أضافت إلى مسيرتى الفنية وسعدت بالنجاح الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة أحلام حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم عيد الفطر، حيث شهدت المملكة حضورا جماهيريا كبيرا، وأيضا تواجد مجموعة كبيرة من مطربى مصر والوطن العربى. النجمة أحلام عبرت عن سعادتها بالغناء فى "موسم جدة"، وقالت عبر حسابها على تويتر "كانت ليله كالحلم شكراً موسم جدة على النجاح الكبير الذي اُضاف إلى تاريخى ومسيرتى الفنية وسعدت بأنني تحملت المسئوليه الكبيرة اللى حملتونى أياها لافتتاح الموسم بالإضافه إلى اشرافى الكامل على الصوت والمسرح والاضاءه والجرافيكس مع طاقم عملي الكبير"

النجمة أحلام Advertisements

جانب من الحفل

جمهور أحلام وأحيا عدد من النجوم أيضا بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الحفلات من بينهم أنغام ومحمد حماقى ورامى صبرى وغيرهم، بخلاف نجوم السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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