برومو "الفيل الأزرق 2" يقترب من 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نال الإعلان الدعائي لفيلم "الفيل الأزرق2"، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، إعجاب من رواد مواقع السوشيال ميديا "تويتر وفيسبوك".
وحقق البرومو ما يقرب من 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه مساء أمس عبر الصفحة الرسمية للمخرج مروان حامد مخرج العمل على "فيسبوك".
وتميز البرومو بحالة من التشويق والإثارة، التي حمست عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الفيلم.
يشهد "الفيل الأزرق 2" التعاون الرابع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام "الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس"، ويضم الفيلم عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم النجمين كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، كما سيشارك خلال الجزء الثاني النجمة هند صبري في دور جديد تمامًا، كذلك إياد نصار.
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، عكس الجزء الثاني الذي اعتمد على سيناريو أصلى.
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