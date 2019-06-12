بعد نجاح حفلها بجدة.. أحلام: "كانت ليلة كالحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مجموعة صور من حفلها الأخير بمدينة جدة السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "كانت ليلة كالحلم، شكرًا موسم جدة على النجاح الكبير الذي أضاف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية، وأتمنى أني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم".

وتابعت: "بالإضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والجرافيكس مع طاقم عملي الكبير، شكرًا".

وأحيت الفنانة الإماراتية حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة الصيفي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.