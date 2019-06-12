محمد عادل إمام يستعد لفيلم جديد:"حدوتة متعملش زيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد عادل إمام، عن استعداده للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد مع المنتج يوسف الطاهر.

ونشر "إمام" عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بالمنتج أثناء توقيع عقد بطولة الفيلم وعلق قائلاً: "إن شاء الله..بإذن الله فيلم مفاجأة..مع مخرج عملاق..في حدوتة ماتعملش زيها قبل كدة‼ مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي".

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واختتم:" إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم".

يذكر أن، محمد عادل إمام شارك في سباق دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل"هوجان".