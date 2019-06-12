مخرج "يوميات زوجة مفروسة": تصوير الجزء الخامس بعد انتهاء الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أكد المخرج والمنتج أحمد نور، أنه يواصل خلال الأيام الحالية التحضيرات الخاصة بالجزء الخامس من مسلسله الدرامي "يوميات زوجة مفروسة" للنجمة داليا البحيري.
وأضاف "نور" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التصوير يبدأ عقب انتهاء فصل الصيف، مؤكدًا أنه لم يستقر على موعد محدد لطرح المسلسل، لافتًا أن العمل قد يدخل السباق الرمضاني 2020 أو يتم طرحه في موسم يناير المقبل.
تدور أحداث المسلسل حول الصحفية "إنجي" وزوجها "علي" زميلها في العمل بنفس الجريدة، والمواقف الكوميدية والخلافات المستمرة التي تنشأ بينهما، وذلك من خلال سرد مختلف وكوميدي للأحداث.
المسلسل بطولة داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبدالمنعم، وشيماء سيف، وتأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.
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