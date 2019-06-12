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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الشاعر أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، على البرومو الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القادمة.
وكتب: "شكرًا مقدمًا لأحمد مراد ومروان حامد ونيللي وفريق عمل الفيل الأزرق 2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضحين من التريلر".
وتابع: "عارف إنه تعليق مبكر، بس الجواب بيبان من عنوانه، وواضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يعلق على برومو "الفيل الأزرق 2": "السينما ماشية في الاتجاه الصحيح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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