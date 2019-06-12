نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد علي معلول من قائمة تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على استبعاد لاعب النادي الأهلي، التونسي علي معلول، من قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر.
وكتب نبيل عبر صفحه الشخصية بموقع "توتير: "لا يجب أن يتأثر علي معلول بهذا المسألة؛ لأنه لا علاقة لها بمدى موهبته وكفاءته".
وتابع: "تتعلق بوجهة نظر الكوتش لوظيفة الظهير ربما يفضلها دفاعية أساسا ولا يريحه تقدمه ويخشى من المساحة التي يتركها خلفه".
وأضاف: "نفس ما حدث مع عبد الله جمعة الذي أجمعنا على ضرورة تواجده ولم يستجب أجيري".
يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
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