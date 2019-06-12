مؤلف "شقة فيصل" يعتذر عن خطأ غير مقصود بالمسلسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
قدم السيناريست محمد صلاح العزب اعتذارا لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اتهام مسلسله "شقة فيصل" بالإساءة لهم بإحدى العبارات، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".
وكتب صلاح العزب: "اعتذار واجب: ورد بالحلقة ٢١ في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد الأبطال عبارة؛ فُهم منها إنها ضد أطفال التوحد".
وتابع: "يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود".
وتابع: "لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم.. تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".
مسلسل شقة فيصل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وائل نور، آيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبدالله، أحمد فتحي، مي القاضي، ومصطفى أبوسريع، وأحمد حلاوة.
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