الليلة.. "جحود قلب" لسميرة عبدالعزيز بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "جحود قلب"، بقاعة الكلمة بساقية الصاوي، مساء الليلة.

وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريح خاص لمصراوي، إن طلاب من جامعة الشروق، تواصلوا معها للمشاركة في مشروع التخرج الخاص بهم، ووافقت على الفور، فالفيلم يحمل رسالة هامة.

وأشارت إلى إن الفيلم تدور أحداثه حول أم أصيبت بالعمى، وتخلى عنها ابنها الوحيد، وفي إحدى المرات كانت تسير بالشارع فكاد شخص أن يدهسها بسيارته، وحينما علم أنها "كفيفة"، قرر عمل عملية جراحية لها، وبعد شفائها طلبت رؤية ابنها رغم جحوده في حقها، قائلة: "ابني وحشني".

الفيلم يعرض في تمام السابعة مساء، بحضور صناعه، وعلى رأسهم بطل العمل مجد القاسم، وعبدالسلام الدهشان، ومن تأليف أشرف حماد، وإخراج حاتم صلاح الدين.