صبا مبارك بالكاجوال في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "صبا" خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن، صبا مبارك، شاركت في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "عبور"، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن تأليف ثريا حمدة، وإخراج محمد حكشي.

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