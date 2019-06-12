شاهدوا مسلسل العاصوف وكل حلقاته دفعة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - حصد مسلسل العاصوف الخليجي، نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم عرضه على شاشة MBC، فتناول في جزئه الثاني هذا العام، أحداثًا من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض، العاصمة السعودية، في السبعينيات الميلادية، وما أعقبها من سنوات، وما صاحب تلك الفترة من تطورات وطفرات على مختلف الأصعدة.



"العاصوف" من كتابة الراحل الدكتور عبد الرحمن الوابلي، ومن إخراج المثنّى صبح، ويقوم بأدوار البطولة فيه: ناصر القصبي، حبيب الحبيب، وريم عبد الله، وعبد العزيز السكيرين،وليلى السلمان، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وعبدالإله السناني، وفادي صبيح وعدد كبير من نجوم الدراما.

إليكم حلقات مسلسل العاصوف كاملة:

فريق عمل مسلسل العاصوف

الحلقة الأولى من مسلسل العاصوف:

شهدت قضية أساسية تطرق لها البطل ناصر القصبي بدور (خالد)، فترة الطفرة العقارية والعمرانية في المملكة العربية السعودية قبيل أكثر من أربعين عامًا، حيث تناول العمل الفترة التي أعقبت منتصف السبعينيات وحتى الثمانينيات في المملكة.

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الحلقة الثانية من مسلسل العاصوف:

في هذه الحلقة يكتشف خالد وإخوانه، أنّ والدهم كان متزوجًا على والدتهم، ولديه ابن اسمه طعوس، ويخبرون والدتهم بهذا الخبر، وقد ألفّ عليها خالد قصة أنّ والده كان مسحورًا ليخفف من وقعة الخبر عليها، البندري تترك رسالة لخالد تشكره على وقفته معها في مرض ابنتها، وتدعوه لتناول القهوة عندهم.



الحلقة الثالثة من مسلسل العاصوف:

في هذه الحلقة تجد جهير رسالة البندري في جيب خالد، وتحدث مناوشات بينهما، فتطلب جهير من خالد أن يأخذها إلى بيت أمها، يفشل محسن في عمله في مكتب المحاماة، ويقوم خالد بإنهاء حسابات المكتب وإغلاقه، ذهب خالد لإرضاء جهير فتوافق بشرط أن يشتري لها ذهبًا كإرضاء لها فوافق، وينتقلان للعيش بفلّتهما.

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الحلقة الرابعة من مسلسل العاصوف:

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل العاصوف عددًا من المشاهد المثيرة، وتصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث، وتحديدًا مع عائلة الطيان، أبطال العمل، إذ زادت المشكلات من حولهم، ما دفع بطلة العمل ليلى السلمان، التي تجسِّد دور "هيلة"، إلى الظنّ بأنَّ عينًا قد أصابتهم، كما أنّ المحاكم طالت أبطاله للمرة الأولى في مرحلة الحداثة.

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الحلقة الخامسة من مسلسل العاصوف:

بدأت وتيرة الأحداث تتصاعد خلال الحلقة الخامسة من العاصوف ، وتحديدًا لدى عائلة "الطيان"؛ إذ أصرَّ محسن على أخذ نصيبِه من الميراث، والتثمين من أخيه "خالد" (ناصر القصبي)، بعد أن اجتمع معه في وجود والدتهما ليلى السلمان، التي تجسِّد دور "هيلة"، وبوجود خالهما الذي حاول تقليل الغضب، بإعطائه المبلغ الذي يريده محسن، ليواصل بذلك مزاولةَ التجارة التي يرغب بها، وهي تجارة السجاد، إذ كانت منتشرةً في تلك الحقبة، ما دفعَه للسفر مع شريكه إلى إيران لتجارة السجاد، من أجل استيراده، وبيعه إلى أصحاب القصور.

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احدى المشاهد

الحلقة السادسة من مسلسل العاصوف:

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل العاصوف التراضي مجددًا بين خالد وجهير، إلا أنّ المشاكل العائلية ازدادت بين "مديحة كنيفاتي" زوجة أخيهم الأكبر "عبد العزيز السكيرين"، والتي تجسّد دور إحدى بنات رجال الدين الوافدين من الشام في تلك الحقبة، وذلك عندما تكتشف محادثة ابنة زوجها مع أحد أبناء الجيران عن طريق الهاتف، وابنته تعدّ من ضمن الوجوه الجديدة في العاصوف، والتي تجسدها "نيرمين محسن".

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الحلقة السابعة من مسلسل العاصوف:

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل العاصوف بشكل روتيني متصل بأحداث الحلقات السابقة، غير أنّ مشهد الحريق الذي دبّ في منزل الخالة "طرفة" -التي تجسد شخصيتها الفنانة ريماس منصور- بسبب "فرن" المطبخ، ونقل الخالة إلى المستشفى، يلقي بالشكوك نحو "العنود" -التي تجسد شخصيتها الفنانة أفنان فؤاد، ويُشتبه في أن تكون هي السبب وراء احتراق وجه والدتها.

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الحلقة الثامنة من مسلسل العاصوف:

في هذه الحلقة تعود عائلة "الطيان" مجددًا إلى بوابة "السجون"، بعد أن طالتهم مشاهد السجون في الجزء الأول، لكن هذه المرة مع "محسن"؛ بعد أن قبضت السلطات عليه، بعد بيعه "السجاد المغشوش" إلى أحد الأمراء، ليتمَّ إيداعه بالسجن مع شريكه، ليقوم أخوه "خالد" بزيارته، ويصرُّ "محسن" على الخروج من السجن بأيّ طريقة، ليقوم خالد بإقناعه بتوكيله شرعيًّا في بيع محل السجاد، لإعادة المبلغ إلى "الأمير"، ليخرج بذلك من السجن.

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الحلقة التاسعة من مسلسل العاصوف:

شهدت الحلقة التاسعة من العاصوف أحداثًا متطورة ومتداخلة، ما بين التجارة والخيانة والسلوك الديني المتطرّف، حيث تميزت الحلقة بتصاعد درامي واضح في مسار أحداثها، فقد اتخذ "محسن" منحًى جديدًا في التجارة بعد فشله في مهنة المحاماة، وبدأ في بيع السجاد ليُقنع ابن خالته "حمود" - حبيب الحبيب - بالاتجاه لبيع الجلود، وذلك بعد أن أصرَّ "حمود" على بيع بيت الطين إرضاءً لزوجته، من ثمَّ يلجأ لإقناع والدته ببيع البيت، إلا أنّ "خالد" - ناصر القصبي - يقنع خالته بأنّ "حمود" لن يتمكن من بيع البيت، إلا بعد موافقة الورثة، ويشترط "خالد" على "حمود" -حتى يمنحه سُلفة- أن يتنازل عن حقه في بيت الطين.

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الحلقة العاشرة من مسلسل العاصوف:

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل العاصوف أحداثًا مثيرة، جاءت تتمةً للأحداث والمشاهد الشيقة التي عرضها العمل الدرامي السعودي في الحلقة السابقة، منها مشاهد عن ازدهار تجارة العقارات، والخيانة، والسلوك الديني المتطرف.

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ناصر القصبي في احد المشاهد

الحلقة الحادية عشرة من مسلسل العاصوف:

تطورت الأحداث في الحلقة الـ 11 من مسلسل العاصوف، إذ تصاعدت بوتيرة ملحوظة، من ذلك عودة ظاهرة "الزيجات" في المنازل، التي عُرضت مشاهد منها في الجزء الأول من العمل بإقامة الأفراح والليالي الملاح على أسطح البيوت الطينية في حقبة السبعينيات الميلادية.

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الحلقة الثانية عشرة من مسلسل العاصوف:

أحداث متطوّرة شهدتها الحلقة الثانية عشرة من العاصوف، وجاءت لتواصل أحداث الحلقة السابقة، فبعد ظهور "أم غزيل" المفاجئ لأسرة "خالد" الذي أبدى استياءه من ظهورها، أصبحت "أم غزيل" تاجرة في سبائك الذهب، بعد أن كانت تبيع الأقمشة الرخيصة لأصحاب البيوت الشعبية في الجزء الأول، وتأتي إلى مكتب "خالد" العقاري مع ابن زوجها، وتهديه طقمًا من الذهب مقابل سعيه في شراء عمارة لها بأحد أحياء الرياض في "الخزان".

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الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل العاصوف:

تناولت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل العاصوف قضية الطفل الرضيع، التي عادت إلى الواجهة من جديد، والظهور المفاجئ لـ "أم غزيل"، وزوجها "خجيم"، اللذين تغيَّرت حياتهما كثيرًا، وأصبحا من أصحاب الملايين.

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تبدو الكتابات على الجدران التي تمثل حقبة السبعينات

الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل العاصوف:

انتصف مسلسل العاصوف مع نهاية الحلقة الرابعة عشرة، وصدمة عائلة "الطيان" بوفاة خالهم "صالح" في الحلقة الماضية، بعد إصابته بجلطة، وعادت مجددًا قصة "الإرث" في مشاهد العاصوف، حيث ظهرت في الجزء الثاني أكثر من مرة، ولا يزال "خالد" يواصل تجارته، ويبحث في مشاريع الرياض المستقبلية، وكيف تغيرت وتطورت العاصمة مع النهضة العمرانية.

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الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل العاصوف:

اشتعلت الأحداث في الحلقة الـ 15 من المسلسل السعودي العاصوف ، ما زاد من تشويق المشاهد، ولهفته على معرفة ما ستؤول إليه في الحلقات المقبلة، حيث أُدخلت أحداثٌ جديدة وجريئة إلى المسلسل في منعطف فني مهم في تاريخ الدراما السعودية.

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الحلقة السادسة عشرة من مسلسل العاصوف:

في هذه الحلقة من العاصوف لا يزال خالد وخاله محتجزَيْن بالحرم، وتعود الأحداث مجددًا إلى منزل عائلة الطيان.

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الحلقة السابعة عشرة من مسلسل العاصوف:

بدأت الحلقة الـ17 بأحداث متسارعة عرضت السيناريو الدرامي لمشهد في اليوم الرابع من احتجاز الرهائن بالحرم، وكشفت عن اقتحام السُّلطات الأمنية للحرم، ومقتل عدد من المتطرفين مع "جهيمان".

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مشاهد من المسلسل

الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل العاصوف:

بدأت أحداث الحلقة الـ18 من العاصوف بمشهد عزاء زوجة ابن الخال "قماشة"، ثم تأتي المباحث إلى بيت الأخ الأكبر "محمد" ويتمُّ القبض على ابنه "مساعد" بتهمة التورُّط في قضية "جهيمان"، في حين تعلم الأم "هيلة" بواقعة القبض على ابن أخيها فيخيِّم الحزن عليها من جديد.

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الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل العاصوف:

تبدأ الحلقة 19 من العاصوف بخروج "مساعد الطيان" من السجن، بعد أن تورَّط في اتهام لحضوره دروسًا ومحاضرات لـ"جهيمان" وأتباعه، لتعمَّ الفرحة منزل الطيان، ويذهب "مساعد" لفادي صبيح، الذي يجسّد دور واحد من رجال الدين الشوام، ويتحاور معه حول سجنه والتحقيقات التي دارت معه بالسجن، ويخبره "فادي" بأنّ السلطات تلقي القبض على الملتحين والمنتمين لأتباع "جهيمان"، ويفيده بأنّ الحذر واجب.

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الحلقة العشرون من مسلسل العاصوف:

تبدأ حيثيات الحلقة الـ20 بمشهد سارة ابنة عائلة "الطيان" التي ذهبت لأهلها وطلبت من أخيها خالد "سُلفة"، وحين تساءل خالد عن السبب، قالت له إنّ زوجها هو الذي طلب منها ذلك، ليفاجأ خالد بالأمر ويأمرها بوضع حدّ لزوجها الذي يستدين من زوجته وينفق الأموال على سفرياته، لكنّ سارة ترفض وتقول إنها سوف تحاول استمالة زوجها وتهدئته.

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الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل العاصوف:

حلقة محورية شهدها مسلسل العاصوف هي الحلقة الـ21، التي جسَّدت الواقع الذي مرَّ على المجتمع السعودي، وتحديدًا في الفترة التي تلَت عام 1979، وبعد الأحداث التي جسَّدها العاصوف وأبطاله وهي حادثة "جهيمان".

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الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العاصوف:

تناولت الحلقة 22 من العاصوف تجسيد المشهد الاجتماعي بعد عام 1979 في المجتمع السعودي، وما حدث من تحولات فكرية واجتماعية، من دعوة إلى الجهاد وتكسير للتلفزيونات والتطرف الفكري.

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ناصر القصبي بطل مسلسل العاصوف

الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل العاصوف:

تبدأ الحلقة 23 بمشهد من مكتب خالد العقاري حيث كانت المفاجأة في اتهام خالد لأخيه محسن بالسرقة والاختلاس، حيث وصفه بأنه وضيع، وذلك بعد أن اكتشف قيامه بالاختلاس والتزوير في مستندات تجارية، في حين يكابر محسن وينفي التهمة عن نفسه، مؤكدًا أنه قانوني ويعرف كيف يتصرف، بينما يكشف خالد تزوير محسن في تفويض وكذلك اختلاسه مبلغًا من المال، ليقوم في النهاية بطرده من المكتب، فيذهب محسن لوالدته وأخيه محمد ويشكو خالد لهما، كما يخبرهما أنّ خالد ينوي التقدُّم بشكوى ضده وإدخاله السجن، مبررًا لهما تصرفه بأنه كان يقصد تسيير العمل وعدم تعطيله.

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الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العاصوف:

تبدأ الحلقة 24 بخروج يوسف ابن أخيهم من السجن، وتعرض هيلة الزواج، ويروي يوسف لناصر أسباب سجنه، ويظهر ناصر ابن خالهم بشكل مختلف ومغاير وعدواني مع زوجته ووالدته، بعد أن أصبح يسافر إلى تايلاند ويبذّر أمواله كما روى حمود ليوسف، وشرح كيف يقضي ناصر أيامه في التبذير، ويتضح من المشاهد عدم احترامه لوالدته وزوجته.



كما أنّ أحداث الحنين والاشتياق جاءت بنهاية الحلقة؛ حيث شهدت وفاة الملك خالد "رحمه الله"، والتي أذيعت عبر التلفاز والراديو.

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الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل العاصوف:

بدأت أحداث الحلقة 25 بالخُطَب الدينية في المساجد، ليعلو صوت المكبّرات بالجهاد والتبرعات للمجاهدين، لتصل هذه الخطب إلى المدارس، في التأكيد على الجهاد، وتبدو مشاهد التبرعات بالمساجد واضحة، وهو ما غزا المجتمع إبَّان حقبة الثمانينيات.

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من مسلسل العاصوف

الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل العاصوف:

أحداث متطوّرة شهدتها الحلقة 26 من العاصوف بالتزامن مع قرب نهاية الجزء الثاني منه، حيث توالت مشاهد وسيناريو الخطب الدينية، والدعوة إلى الجهاد في أفغانستان، والتبرعات التي طالت المدارس والمساجد في تلك الحقبة، وظهور المتشددين فكريًّا واجتماعيًّا، وكيف كانت سطوتهم في تلك الحقبة التي تغيَّر فيها نمط المجتمع في حقبة الثمانينيات، كما سرد العاصوف جزءًا منها.

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الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل العاصوف:

تبدأ أحداث الحلقة الـ27 بـ"محسن" الذي يجسد شخصيته الفنان عبد الإله السناني، والذي يُبدي تذمُّره من أخيه "خالد"، ويخبر عائلته أنه يتحيَّن الفرصة للذهاب إلى بيت والدته، في حين تقول والدته إنّ "خالد" لا يمانع في دخوله المنزل، وإنما يعترض على دخوله المكتب العقاري الخاص به.

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الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل العاصوف:

بعد أن تسامح "محسن" و"خالد" أمام والدتهما وتعاهدا بحلّ أمورهما الشخصية في الحلقة الماضية، يظهر "ناصر" و"علي" مرة أخرى في تايلاند في الحلقة 28؛ حيث يتعاطى "ناصر" المخدرات في مشهد مؤسف بأحد الملاهي الليلية، لتقضي هذه المخدرات على حياته.

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الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل العاصوف:

بدأت حلقة العاصوف قبل الأخيرة بدمج مع الحلقة الأخيرة، في أحداث هي الأخيرة في نهاية الجزء الثاني، وبدأت الأحداث مع جهير التي ذهبت إلى طيف، لتتذمر منها الأخيرة من طلاق أختها من ابن أخيها، وتقول طيف بأنها هي السبب في أنّ يوسف غير كفء للزواج من أختها. ويعود فادي صبيح ويجتمع مع رجال الدين بخطة يعدّونها للمناهج التعليمية للسيطرة على مناهج التعليم، ويعود المتطرفون في المدارس لإلقاء الخطب عن الجهاد، والتغرير بالأطفال، إلى الدعوة للجهاد في أفغانستان، ويجتمع المتطرفون بالمساجد ويغرِّرون بالأطفال عن طريق الجهاد مجددًا.

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الحلقة الثلاثون الأخيرة من مسلسل العاصوف:

مع نهاية الجزء الثاني من مسلسل العاصوف يوسف يتزوج البندري سرًّا وتكون المفاجأة عند دخول "دانا السالم" في المجلس، لتكون ردة فعل خالد "ناصر القصبي" مفاجئة، ويتساءل عن علاقتها بالمنزل، لتقول له إنّ سعد ابن أخيه هو زوجها، لتكون فعليًّا مفاجأة الحلقة الأخيرة. لتكون البنت المراد خطبتها ليوسف، هي ابنة دانا السالم التي تجسِّد شخصية "البندري".

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