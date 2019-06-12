ضمن موسم جدة.. راشد الماجد يحيي حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية في هذا الموعد

تحتضن مدينة جدة ، حفلًا غنائيًا للفنان راشد الماجد، الشهر المقبل ، وفق ما أعلنته شبكة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء.

وشاركت الصفحة الرسمية لموقع روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: ”جدة غير مع الفنان الكبير راشد الماجد، ليلة استثنائية ضمن حفلات موسم جدة“.

ويقام الحفل بالصالة المغطاة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم الخميس الموافق 4 يوليو من الشهر القادم.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات ”موسم جدة“ التي أطلقتها هيئة الترفيه، وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من 8 يونيو وحتى 18 يوليو.