الجمعة.. تامر عاشور يلتقي جمهوره في دار الأوبرا

يستعد الفنان تامر عاشور لحفله الغنائي في دار الاوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي هناك. ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، على المسرح المكشوف. يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، على المسرح المكشوف. يذكر أن عاشور قد طرح مؤخراً ألبومه الجديد "أيام"، الذي تضمن 10 أغنيات من بينها: "أيام، ماتختلفيش، قولوله سماح، سلام، في بالي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نسبة استماع كبيرة.

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