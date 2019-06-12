4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم "الفيل الأزرق 2" في أقل من 16 ساعة

حقق برومو فيلم "الفيل الأزرق- الجزء الثاني" نجاحا كبيرا، حيث حصد ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 15 ساعة، وذلك بعد طرحه أمس الثلاثاء.

وشهد البرومو صراعا بين كريم

عبد العزيز ونيللى كريم، وظهرت الفنانة هند صبري في لقطات سريعة ارتدت فيها زيا "هندي"، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فىموسم عيد الأضحى المقبل.

جدير بالذكر أن الفيلم يجمع عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتنضم لهم النجمة هند صبرى في الجزء الثاني.