دينا الشربينى ضيفة إنجي علي في برنامج أسرار النجوم

تحل الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامج أسرار النجوم، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8مساءً، على محطة راديو وتلفزيون نجوم FM 100.6.
ومن المقرر أن تتحدث دينا عن كواليس مسلسل
كما تتحدث عن الإثارة والجدل التى حققتها شخصية نور، وكيف تستعد لعمل جزء ثان بعد النهاية المفتوحة للمسلسل.
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