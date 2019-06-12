فن ومشاهير

دينا الشربينى ضيفة إنجي علي في برنامج أسرار النجوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحل الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامج أسرار النجوم، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8

مساءً، على محطة راديو وتلفزيون نجوم FM 100.6.

ومن المقرر أن تتحدث دينا عن كواليس مسلسل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
زي الشمس بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال السباق الدرامي الرمضاني.

كما تتحدث عن الإثارة والجدل التى حققتها شخصية نور، وكيف تستعد لعمل جزء ثان بعد النهاية المفتوحة للمسلسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربينى ضيفة إنجي علي في برنامج أسرار النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا