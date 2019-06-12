مؤلف "شقة فيصل" يعتذر لذوي الاحتياجات الخاصة عن الإساءة

كتب السيناريست محمد صلاح العزب، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قدم من خلاله اعتذارا لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اتهام مسلسله "شقة فيصل" بالإساءة لهم بإحدى العبارات.

وكتب محمد صلاح العزب: "اعتذار واجب.. ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد الأبطال عبارة فهم منها أنها ضد أطفال التوحّد.. العبارة مش مكتوبة في السيناريو، وجت بشكل عفوي على لسان الممثل".

وأضاف: "وده خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود.. لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم.. مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".

يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أبطال وفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" ومجموعة قنوات "MBC" الفضائية بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وحذف مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة واضحة

من إحدى شخصيات العمل للأشخاص ذوي التوحد، بذكره التوحد كأنه سبة أو وصمة.وأكدت مها هلالي، رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، أن بعض مشاهد المسلسل تسببت في تشويه صورة الأشخاص ذوى التوحد وأساءت إليهم وإلى أسرهم، وحرضت المجتمع على عدم تقبلهم ونبذهم، لأنها قدمتهم بصورة مغايرة للواقع عندما صورتهم بأنهم عدوانيين خطرين على من حولهم، حيث وصف أحد أبطال المسلسل وكان في حال غضب وعدوانية بأنه "عنده توحد"، ويطالب المحيطين به الابتعاد عنه، لأنه "عنده توحد" مكررا ذلك مرات عديدة.وأكدت مها هلالي، أنه ما من شك في أن الدراما تسهم بشكل كبير في تكوين انطباعات وصور ذهنية لدى المشاهدين بما تقدمه، وأن شرائح المجتمع المختلفة تعزز سلوكياتها السلبية أوالإيجابية بفضل تعرضها لمشاهدة الدراما التلفزيونية، وأن منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية التقدم تبذل جهودا كبيرة لتوعية المجتمع نحو تقبل الأشخاص ذوى التوحد، ودمجهم دمجا كاملا في المجتمع، وخير مثال على ذلك ما تقوم به جمعية التقدم منذ 15 عاما بإطلاقها حملة توعوية بالتوحد، وهى الحملة السنوية "أبريل شهر التوحد،" وأن صناع الدراما عليهم واجب أن يدعموا جهود المجتمع المدني في هذا الشأن ويعززوها، كدور إيجابي منهم في توعية الرأي العام، وليس أن يقوموا بجهل منهم وعدم دراية لخطورة دورهم يهدمون في لحظات ما تقوم به جمعية التقدم في سنين.وأوضحت أنه في الوقت الذي طالبت فيه جمعية التقدم في توصيات حملة أبريل شهر التقبل الخامسة عشرة في أبريل 2019 بأن تفسح الدراما لتناول قضايا وهموم ومشكلات الأشخاص ذوى التوحد، غابت عن دراما رمضان هذا العام صور إيجابية للأشخاص ذوى التوحد وطرح لقضاياهم، وخرجت علينا قنوات أم بى سى MBC وأبطال مسلسل شقة فيصل، ليسيئوا للأشخاص ذوى التوحد وأسرهم، والجمعية بصدد تقديم شكوى رسمية للجهات المسئولة ضد فريق عمل مسلسل "شقة فيصل" مخالفة قانونية مجرمة بحكم مواد القانون 10 لسنة 2018.