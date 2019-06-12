خاص الفن- السر وراء الغاء سفر نجوم "مسرح مصر " الى الكويت في العيدخاص الفن- هذا ما قاله طوني عيسى عن...

ميرنا وليد - بيروت - قرر نجم اشرف عبد الباقى الغاء سفر فرقته "مسرح مصر" الى الكويت الاسبوع الماضي لعرض عدد من مسرحيات الفرقة هناك خلال ايام عيد الفطر المنصرم بعدما كان مخطط لذلك.

وتراجع عبد الباقى في اللحظات الاخيرة بسبب عدم جاهزية المسرح الذي كان مقرر العرض عليه، ليستجل نجوم الفرقة ذلك من اجل السفر الى المدن الساحلية لقضاء اجازة العيد والصيف مع عائلاتهم.

ومسرح مصر يشارك في بطولتها بجانب أشرف عبد الباقي كل من علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة "أس أس"، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج سعيد حامد.