أول ” ديسكو حلال ” في جدة يثير الجدل !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 12:56 مساءً - دشن ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة تحمل هاشتاج ” ديسكو في جدة ” عبروا فيها عن رفضهم وغضبهم الشديد عن مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع يروج لصالة ديسكو في جدة .
واعتبر الناشطون أن مثل هذه الأشياء هي مدخلات غريبة على المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده وطالبوا بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يروج له .
وأظهر مقطع الفيديو الديسكو مشابها للطراز الغربي من حيث شكل الإضاءة الملونة والخافتة والسريعة .. وتقوم فتاة بشرح الأماكن الموجودة بالصالة والغرض المخصص لكلا منها كما علقت بإنه يوجد مكانا مخصصا للمشروبات الغازية أطلقت عليه إسم ” بار حلال ” .
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