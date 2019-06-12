العناية الإلهية تنقذ هيا الشعيبي من حادث سير مروع.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت النجمة الكويتية هيا الشعيبي لحادث سير مروع، وفي الوقت الذي نجت منه الفنانة بفضل العنائية الإلهية، اصيبت سيارتها بأضرار جسمية.

هيا نشرت صورة للسيارة، معلقة عليها: «الحمد الله على كل حال، كنت راح أموت بس الأعمال الطيبة وقفتلي صج»، وحرصت الشعيبي على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، من خلال فيديو عبر تطبيق سناب، حيث قالت: «الحمد الله حبيت اطمنكم على صحتي وأموري طيبة، وأنا بخير طالما أنتوا معاي وتحبوني، هذا خيري وقفلي، تلقيت اتصالات كثيرة، بشكر صديقتي وأختي إلهام الفضالة، صدق ما يربطنا لحم ودم لكن الي يربطنا العشرة».

وفي مقطع آخر، حرصت هيا على شكر كل منّ اهتم بأمرها وحاول الاطمئنان عليها بعد انتشار خبر الحادث، قائلة: «بحب أشكر أصدقائي وأخواتي وأهلي، وربعي، حمد الله بس رضوض خفيفة، نحنا نقول عين حسد، ما أدري شنو أقول لأن شي مو طبيعي الحادث، ألف شكر والشكر موصول لزوجي وأبو عيالي أول ما شاف السيارة قعد يطق على راسه».

من ناحية أخرى، شاركت هيا الشعيبي في المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بتقديم برنامج «فانوس هيونة» وذلك عبر شاشة قناة atv.