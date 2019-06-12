أمل عرفة تهجر عالم الفن

Jun 12, 2019
على ما يبدو ان الفنانة السورية أمل عرفة في طريقها لتوديع عالم الفن وذلك بعدما قررت الاعتزال عقب سلسلة من الإشكالات لاحقتها مؤخراً.
أمل صرّحت لجريدة “الأخبار” إنّها قررت أن تترك الفن لأهله هذا آخر كلام عندها، فهي تشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلها أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معها في هذه المهنة.
وفي زيارة سريعة على حسابات أمل عرفة الرسميّة على مواقع التواصل من تويتر وفايسبوك وانستغرام نرى انها لم تعلّق منذ حوالي الاسبوع وهي غائبة عن التواصل مع جمهورها لكنها لم تقفل حساباتها نهائيّاً، ما يعزز فرضيّة ان يكون قرارها انفعالياً أو آنياً نسبةً للأحداث التي طالتها مؤخراً، على ان تعود لاحقاً الى جمهورها بعد ان تهدأ الامور؟
فـ أمل كانت قد واجهت مشكلة بسبب تصريحاتها ضد شكران مرتجى وماغي بوغصن (ماغي بو غصن تثير غضب وغيرة امل عرفة وشكران مرتجى الضحيّة).
أيضاً تعرضت لهجوم عنيف بعدما اثارت لوحة من مسلسل “كونتاك” الذي تلعب بطولته الى جانب عدد من النجوم السوريين، حفيظة العديد من المتابعين، حيث تناول المشهد احتجاز مسلحين لمدنيين واقتيادهم إلى مبنى، ولاحقاً يقوم عناصر “الخوذ البيض” بتصويرهم ضمن مشاهد مفبركة كضحايا لمجزرة الكيميائي، ثم يطلب المخرج من المدنيين الصراخ وتمثيل أدوار المجزرة، ما دفع أمل الى الاعتذار من كل سوري نكأت جراحه بعد المشهد.
لا شك في ان الساحة الفنيّة ستخسر الكثير بإعتزال أمل عرفة خاصة أنها فنانة من الطراز الرفيع.
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