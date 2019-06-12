مي كساب: وراء كل ست ناجحة راجل بحبها.. وضعيفة جدا تجاه بناتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة المصريّة، مي كساب، خلال احتفالها بصدور ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، عن أنّها استغرقتْ حوالي 5 سنوات في التّحضير للألبوم، موضّحة، أنّها خلال فترة التّحضير، استمعتْ للعديد من الأغاني، وحذفتْ أخرى، حتى استقرّت على 12 أغنية فقط.

وقالت كساب لـ"فوشيا"، إنّها ابتعدت عن السّاحة الفنيّة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزّواج، والحمل، وتربية بناتها، وتكوين أسرتها الصّغيرة، مشيرة، إلى أنّ بناتها نقطة ضعفها، وهي متعلّقة بهنّ بشكل كبير، لدرجة أنّها ستقوم بإصدار ألبوم غنائيّ خاصّ بالأطفال قريبًا.