متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة المصريّة، مي كساب، خلال احتفالها بصدور ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، عن أنّها استغرقتْ حوالي 5 سنوات في التّحضير للألبوم، موضّحة، أنّها خلال فترة التّحضير، استمعتْ للعديد من الأغاني، وحذفتْ أخرى، حتى استقرّت على 12 أغنية فقط.
وقالت كساب لـ"فوشيا"، إنّها ابتعدت عن السّاحة الفنيّة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزّواج، والحمل، وتربية بناتها، وتكوين أسرتها الصّغيرة، مشيرة، إلى أنّ بناتها نقطة ضعفها، وهي متعلّقة بهنّ بشكل كبير، لدرجة أنّها ستقوم بإصدار ألبوم غنائيّ خاصّ بالأطفال قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب: وراء كل ست ناجحة راجل بحبها.. وضعيفة جدا تجاه بناتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.