أنوشكا: "الورق" لم يُناسبني للمشاركة بدراما رمضان.. وهذا ما نحتاجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة المصريّة، أنوشكا، عن أهمّ الأسباب التي منعتها من الظّهور على شاشة التلفاز في السّباق الرّمضانيّ المنصرم، مشيرة إلى المسلسلات التي حرصت على متابعتها.

كما قالت أنوشكا لـ"فوشيا"، إنّ برنامجها الغنائيّ التلفزيونيّ "صالون أنوشكا"، أعطاها فرصة كبيرة للعودة إلى الغناء أمام جمهورها مرّة أخرى، لافتة، إلى أنّ البرنامج ساعدها في تقديم النّجوم بشكل جديد ومختلف، ومن خلال رؤيتها.

يُذكر، أنّ الفنّانة المصريّة قدّمت العديد من الأعمال الفنيّة، مثل: جراند أوتيل، وفرقة ناجي عطا الله، وسرايا عابدين، وحلاوة الدنيا.