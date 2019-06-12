علي الحجار في أمسية في دار الأوبرا الخميس

يحيي المطرب الكبير على الحجار أمسية من زمن الفن الجميل ضمن مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف؛ وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى أبرزها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى - حرمًا يا سيدى وضحكة المساجين.

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