أحدث جلسة تصوير لـلفنانة "روبي"

الفوتوغرافي حسن أمين، عن أحدث جلسة تصوير للنجمة روبي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وارتدت روبي ملابس كجوال، "بنطلون جينز وقميص برتقالي". وانهالت التعليقات على الصور تشيد بجمال روبي وبساطتها. يذكر أن روبي تشارك في موسم العيد السينمائي بفيلم "حلمة فرعون" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، وعدد من نجوم الفن. Advertisements قد يهمك ايضاً: عمرو سعد وأمير كرارة ورامز يشعلون دور العرض السينمائي في عيد الفطر الحلقة الـ17 من "بركة" كمين عمرو سعد يصيب عصابة "كساب" بالذعر

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