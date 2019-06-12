عمرو عبد العزيز يطلب الدعاء للفنان عزت أبو عوف

طلب الفنان عمرو عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الدعاء للفنان عزت أبو عوف بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.

وكتب عمر علي صفحته: "اللي بيحب دكتور عزت أبو عوف يدعيلوا ربنا يشفيه ويعفو عنه.. بنحبك يا دكتور".

يذكر أن عزت أبو عوف تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين استدعت دخوله أحد المستشفيات، وبعد تطور الأزمة دخل على أثرها العناية المركزة بعد إصابته بمضاعفات فى القلب ناتجة عن عملية جراحية أجراها منذ فترة.

وكان آخر ظهور لـ عزت أبو عوف خلال أحد إعلانات شبكات الاتصالات. قد يهمك ايضاً: عزت أبو عوف يؤكّد استعداده لتصوير مشاهده في فيلم "محمد حسين" قصة الفيلا التي قُتل بداخلها شيكوريل وعاش فيها عزت أبو عوف