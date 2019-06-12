شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد عوض.. الفيلسوف الذى منحته مارى منيب جزءا من دولابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم 12 يونيو مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد عوض الذى يعتبر واحدا من أهم الفنانين الذين برزوا فى أدوار الكوميديا بتاريخ السينما المصرية، وقدموا أهم الأدوار الكوميدية بعدد كبير من الأفلام ليتمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ الفن بصفة عامة عبر طريق لم يكن سهلاً شأنه شأن بداية كثيرين من المبدعين مثلما نسرد خلال السطور التالية.

ربما لا يعلم كثيرون أن الفنان الراحل الذى ولد عام 1932، فى حى العباسية بالقاهرة حاصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم فلسفة عام 1957 كما حاول ثقل موهبته الفنية بالدراسة من خلال حصوله على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1962 فى محاولة منه للإهتمام بموهبته أكثر عبر الدراسة.

لكن مشواره مع الفن على أرض الواقع بدأ من خلال فرقة الريحانى الذى انضم لها مقابل الحصول على 7 جنيهات فى الشهر، وهو المبلغ الذى كان يكفى آنذاك للإنفاق على أسرته وشقيقاته البنات بجانب وظيفته وقتها، ليتعرف وقتها على النجمة مارى منيب التى آمنت بموهبته، ولأنه لم يكن يمتلك غرفة وقتها لأنه مجرد ممثل شاب موهوب فقد منحته النجمة الكبيرة جزءا من دولابها فى غرفتها.

أخيراً لُقب محمد عوض دوماً من جانب زملائه بالفنان الفيلسوف، وذلك بسبب عشقه للفلسفة والكتاب الفلاسفة بسبب دراسته الجامعية لها، فكان وفقاً لتصريحات نجله المخرج عادل محمد عوض يكتب العديد من العبارات لأرسطو وأفلاطون على الحائط.