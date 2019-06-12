رسائل الجمهور المصري لمحمد صلاح في إعلان فودافون الجديد قبل أمم أفريقيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 12:01 مساءً - أطلقت شركة ” فودافون ” أحدث إعلاناتها في حملتها الإعلانية الجديدة بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر بدءا من يوم 21 يونيو الجاري .
ويظهر محمد صلاح بطلا للحملة الدعائية وهو يرد على رسائل المصريين له والتي يعبرون فيها عن حبهم لصلاح ودعمهم له وللمنتخب الوطني للفوز ببطولة أمم أفريقيا .
كما نشر محمد صلاح فيديو له عبر حسابه الشخصي على تويتر يشكر بها الجمهور على دعمهم ومساندتهم له طوال الموسم الماضي وطلب منهم تشجيع مصر قائلا : ” البطولة السنة دي على أرضنا .. ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي ” .
وفور نشر صلاح لهذا الفيديو تداولته جميع مواقع التواصل الإجتماعي وأخذت الجماهير تعلق عن سعادتها بهذه الفرصة التي قدمتها لهم شركة فودافون في تشجيع ودعم محمد صلاح .
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