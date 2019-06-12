بسبب قطر .. تعليق الانشطة الفنية للممثلة الكويتية منى شداد بالسعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 12:01 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قرارا بتعليق كافة الأنشطة الفنية للممثلة الكويتية منى شداد في المملكة .

وتضمن القرار أيضا منع ظهورها في أي قنوات إذاعية وتليفزيونية في المملكة .

وجاء ذلك في أعقاب الفيديو الذي نشر وتداول للممثلة منى شداد وهي تمدح في قطر وأميرها ” تميم حميد ” واصفة إياه ب ” تميم المجد ” وظهرت بالفيديو وهي مرتدية ” تي شيرت ” عليه صورة لتميم .. على الرغم من المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها للإرهاب .

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وفي تغريدة لعبد الله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة على حسابه الشخصي على تويتر مساء أمس قال : ” تم تعليق أي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه .. كفاية استهتار فينا فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا .. لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا نحن لا نمن على أحد لكن وقت الجد إحنا شعب قوي ولن نسكت على من يسئ لولاة امرنا وبلادنا ” .