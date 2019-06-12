“الحلم البعيد” في “طرابلس للأفلام”

متابعة بتجــــــــــرد: ينافس فيلم “الحلم البعيد” للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي في المسابقة الرسمية لـمهرجان طرابلس للأفلام، الذي يقام في الفترة من 9 – 19 يونيو.

أحداث الفيلم تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع اللذين يحلم بهما الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك.

ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السن الذين يعملون في أحد الفنادق السياحية الفاخرة، حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وكان الفيلم قد حصل على الجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ53 من مهرجان كارلوفيفاري السينمائي الدولي بالتشيك، كما نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان لندن السينمائي، بالإضافة لمهرجانات دولية أخرى.