أمريكي وفلبيني يحصدان جائزة الشارقة لإنتاج الأفلام القصيرة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن اسمي الفائزين بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن منصة الشارقة للأفلام، وهما: جوليان ألكسندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيمرسون رييس من الفلبين.

وسيحصل الفائزان على مبلغ 30 ألف دولار لإنتاج فيلميهما القصيرين اللذين سيعرضان خلال الدورة المقبلة من منصة الشارقة للأفلام في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتم اختيار الفائزين من بين 350 مشتركا من 65 دولة تقدموا بأعمالهم للحصول على المنحة.

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ويعمل جوليان ألكساندر أستاذاً في جامعة "لاس كروسيس" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث يدرس صناعة الأفلام. قام بكتابة وإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة منها: "بيتْ بلو" 2018، "وات إيلس" 2016، "بوفالو" 2014، وله العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام الأخرى.

أما إيمرسون رييس فيعيش ويعمل في مدينة باتانجاس الفلبينية، وقد أنتج وكتب وأخرج العديد من الأفلام القصيرة والطويلة، منها: "المهجع" 2017، والفيلم الوثائقي التجريبي "بيدينغ" 2016، و"م. ن.ل 143" الذي تم تصويره داخل حافلة صغيرة، وتم عرضه لأول مرة في الدورة السادسة والستين من مهرجان إدنبرة السينمائي.

وسبق للفائزين أن عرضا أعمالهما ضمن فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون في سنوات سابقة، حيث قدم ألكسندر فيلمه "ليو" ضمن الدورة السابقة من منصة الشارقة للأفلام، أما رييس فقدم فيلمه «وداعا للبشرة والجلد الميت الذي عاش معها» خلال الدورة الحادية عشرة من بينالي الشارقة.

تأتي هذه المنحة في إطار المبادرة السنوية التي أطلقتها المؤسسة ضمن منصة الشارقة للأفلام لدعم صنّاع الأفلام المكرسين والناشئين، وإثراء الصناعة السينمائية وإنتاج الأفلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وأقيمت الدورة الأولى للمنصة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وعُرِض فيها ما يزيد عن 140 فيلماً بين روائي ووثائقي وتجريبي من 40 دولة.

وتتألف المنصة من ثلاثة مكونات رئيسة هي: منحة إنتاج للأفلام القصيرة، وجائزة وعروض أفلام مقيّمة، وبرنامج لورش العمل والجلسات النقاشية التي يقدمها متخصصون حول المهارات العملية لصنع الأفلام مثل كتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمونتاج، إضافة لموضوعات متعلقة بنظرية الفيلم والمدارس النقدية السينمائية، والتحديات التي يواجهها سوق الفيلم في المنطقة.