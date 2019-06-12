متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما حاول النّجم، وائل كفوري، المحافظة على سريّة حياته الزّوجيّة، لتكون بعيدة عن التّداول الإعلاميّ، غير أنّ ذلك لم يمنع من نشر بعض الأخبار بين الحين والآخر، والتي تتحدّث عن انفصاله عن زوجته، أنجيلا بشارة، نتيجة خلافات عائليّة كبيرة.
وعلى الرّغم من محاولات النّجم وائل كفوري، التزام الصّمت وعدم الرّد على تلك الأخبار، إلا أنّ صديقته الإعلاميّة، ريما نجيم، قد حسمتْ الأمر منذ أيام، عبر برنامجها " يا ريما "، مؤكّدة، أنّ النّجم وائل كفوري، مطلق رسميًا على الورق، من دون الكشف عن الاسباب الحقيقيّة، خلف توقيت هذا الاعلان.
كاميرا "فوشيا" التقتْ بالإعلاميّة، ريما نجيم؛ التي تحدّثت عن خبر إعلانها انفصال وائل كفوري، كما تطرّقت إلى الأمور المتعلّقة بمسيرتها الإعلاميّة.
التّفاصيل، عبر الفيديو التّالي:
كانت هذه تفاصيل خبر ريما نجيم: لم أفكّكُ عائلة وائل كفوري.. وهو من طلب إعلان طلاقه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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