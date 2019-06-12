نادين الراسي توشمُ "محمد" على ذراعها.. اسم حبيبها أم تتقصدُ إثارة الجدل؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة اللّبنانيّة المثيرة للجدل، نادين الراسي، عن وشم جديد، اعتمدته على ذراعها، حمل اسم "محمد". وتداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، صورة للراسي، وهي تستعرضُ وشمها.
أثار هذا الوشم جدلًا واسعًا، بين متابعي الراسي، خصوصًا، أنّها تنتمي للدّيانة المسيحيّة، ولا يوجد شخص في حياتها يحمل اسم محمد، فيما خمَّن البعض أنّه ربّما يكونُ اسم حبيبها الجديد، الذي كشفتْ في أكثر من مرّة، أنّها على علاقةٍ معهُ، دون الكشف عن هويّته، أو اسمه. وبدورها، أعادت الراسي نشر تغريدة لأحد متابعيها، اعتبر وشمها نوعًا من أنواع التّعايش الدّينيّ.
وفي وقتٍ سابق، أثارت الراسي ضجّة، وذلك بعد انتشار فيديو يجمعها بابنها "مارك"، من زوجها الأوّل، خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وتظهر الفنّانة اللّبنانيّة في الفيديو، وهي مُرتدية بلوزة باللّون الأحمر، وشورت باللّون الأبيض، وتُطعم ابنها البطيخ، ثم تمسح فمه بطريقة، وصفها البعضُ بـ"الغريبة".
يُشار، إلى أنّ نادين الراسي غائبة، منذً فترة عن الدراما، كما أثارت حولها مؤخرًا، عدداً من علامات الاستفهام، بسبب تصرّفاتها المثيرة للجدل والغريبة، التي ظهرت فيها أكثر من مرّة، دفعتْ عددًا كبيرًا من الجمهور، والنّقاد، وزملائها في عالم الفنّ، بمطالبتها بالابتعاد عن استخدام مواقع التّواصل الاجتماعيّ، من أجل حفظ تاريخها الفنيّ.
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