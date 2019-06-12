متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يخرج الفنّان المصريّ، محمد رمضان، في كليبه الجديد "بابا"، عن الإطار الذي وضع نفسه فيه، وما زال يعتمد على العرّيّ، واستعراض العضلات، والصّيحات العالية، والتفاخر بنفسه، كما أكّد متابعوه.
ومع طرح الشّركة المنتجة "روتانا للصّوتيّات والمرئيّات" الإعلان التّشويقيّ، لكليب محمد رمضان الجديد "بابا"، وجد الجمهور رمضان يتراقص عاريًا، وكأنّه جزءٌ من كليب "مافيا"، أو "نمبر وان"، مع تكرارٍ كامل.
وظهر رمضان في الفيديو، الذي يُعد أول أعماله مع شركة "روتانا"، بعد تعاقده معها، عاري الصدر يرتدي فرواً حيوانياً، وتتدلى من أعلى رأسه خصلة شعر "جديلة" طويلة تسقط على صدره.
وردّد كلمات، وفقًا للفيديو المنشور عبر حسابه الرّسميّ على "يوتيوب": "ولا قولنا وقال ولا عمري في يوم أتهز.. أنت زيك زي كتير آخرك بسنانك كز"، ذاكراً اسم مسلسله الأخير، الذي خاض به السباق الرمضاني "زلزال".
وتراقص رمضان، على نغمات الأغنية، التي تتماشى مع ما سبق طرحه من كليبات مثل: مافيا، نمبر وان، الملك، فيرس، وغيرها.
وتعاقد محمد رمضان، مع شركة روتانا لمدّة ثلاثِ سنوات، على أنْ تتولّى الشّركة إنتاج العديد من الأغاني، والفيديو كليبات، وتعهّد الحفلات الغنائيّة له، وإدارة أعماله خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يعتمدُ على التّعرّي مجددًا في أوّل عمل له مع روتانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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