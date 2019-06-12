ستيف لورانس يكشف إصابته بالألزهايمر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف المغني والممثل الكوميدي الأميريكي ستيف لورانس البالغ من العمر 83 سنة أنه مصاب بداء الألزهايمر، وذلك في رسالة نشرها وكيله يشير فيها إلى أن المرض لا يزال في مراحله الأولى وهو تيلقى العلاج بأدوية تحت إشراف أفضل الأطباء في هذا المجال“. وأضاف: ”لحسن الحظ، تمكن من إبطاء مسار هذه العملية المروعة“.

يُذكر أنه اشتهر في حقبة الستينيات بالغناء في الملاهي الليلية والتمثيل في التلفزيون مع زوجته إيدي جورم، التي تزوجها في العام 1957 وتوفيت جورم عام 2013 بعد أن قدما الكثير من الأعمال المشتركة والدعابات عبر التلفزيون الأميركي على مدار عقود. علماً أن ألبومه "بعنوان "وي جوت أس" كان الأول من إصدار هذا الثنائي الشهير بتسمية "ستيف وإيدي، وفاز بجائزة جرامي في عام 1960.

