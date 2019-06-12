ما نعرفه عن مخططات جنيفر لورنس وكوك ماروني للزواج

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بعد أن أعلنت الممثلة الأميركية جنيفر لورنس ذات ال 28 عاماً خطوبتها في فبراير الماضي على كوك ماروني، وهو مدير معرض فني في نيويورك، بدأت تحضيراتها للزواج، وبحسب ما أفاد به مصدر ل Entertainment Tonight فأن الثنائي يحاول إبقاء العلاقة بعيداً على الأضواء، ويريدان زواجاً عائلياً بسيطاً بعيداً عن البهرجة الزائفة

شقة في نيويرك

على ما يبدو وبحسب المصدر فإن لونس وخطيبها يعتزمان الإقامة في نيويورك حيث إشتريا شقة فخمة مؤخراً.

أطفال

المصدر يقول أيضاً بأنها يريدان الإنجاب وتكوين عائلة. والدي ماروني يعشقان لورنس، ويشعران بأنهما خلقا لبعضهما، كما أن العائلتين تنسجمان بشكل جيد ويتطلع الجميع الى حفل الزفاف المنتظر والذي لم يحدد موعده بعد.

كيف التقيا؟

تعرفت على لورنس على ماروني من خلال صديقتها المقربة لورا سيمبسون. وتواعدا عدة أشهر قبل إعلان خطوبتهما

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.من هو كوك ماروني

ترعرع في فيرمونت حيث يمتلك والديه مزرعة هناك، وقبل هذه النقلة الى حياة أكثر بساطة، كان والده يتاجر بالأعمال الفنبة ويعيش في مانهاتن، ويترأس قسم اللوحات الأميركية في مزاد كريستي. ول "كوك" أخت وحيدة تدعى أنابيل.

على خطى الأب

سار ماروني على خطى والده، فهو يعمل حالياً مديراً لمعرض غلادستون الفني في نيويورك، والذي يتعامل مع فنانين معروفين في مجال الرسم والنحت، وقبله كان يعمل في معرض غاغوسيان بعد تخرجه من جامعة نيويورك متخصصاً بتاريخ الفن.

بعيد عن مواقع التواصل

لا أثر لماروني على فيسبوك وتويتر، ولديه صفحة على الإنستغرام مغلقة على العامة يتابعه فيها حوالي 2000 شخص.

يعرف كيف يسعد خطيبته

في الوقت الذي تجنبت لونس الحديث عن علاقتها لوسائل الإعلام، إلا أن المصادر المقربة منهما تفيد بأن علاقة الثنائي إستثنائية. ويقول مصدر لإحدى صحف الفضائح: " لم أرها تبتسم بهذا الشكل مع أي من أحبائها السابقين".

وبحسب مجلة بيبول فإن ماروني "شخص ذكي، ومرح، ولا يستغل شهرتها كما فعل غيره في السابق".