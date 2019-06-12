برومو الفيل الازرق 2 يقترب من 4 مليون مشاهدة فى أقل من 15 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب برومو فيلم الفيل الازرق 2

، من 4 مليون مشاهدة فى أقل من 15 ساعة بعد طرحه أمس الثلاثاء، و نال البرومو الرسمى إشادات من قبل الجمهور الذين ينتظرون الفيلم بفارغ الصبر.

وجاء البرومو فى شكل مبهر للغاية، وشهد صراع بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كذلك شهد الإعلان الدعائى لقطات سريعة ارتدت فيها النجمة هند صبرى زى "هندى"، حيث نالت إشادات كبيرة على الأداء والحركة، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما ان الجزء الأول حصد 33 مليون جنيه فى عام 2014.

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الفيل الارزق يجمع نجوم الفن

الفيلم يجمع عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".