شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أمس الثلاثاء، فى دور السينما إيرادات وصلت إلى 2 مليون و148 ألف جنيه، ليواصل الفيلم تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هى "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وحقق أمس الثلاثاء مليون و682 ألف جنيه، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم حقق أمس الثلاثاء 800 آلاف جنيه، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز حقق أمس الثلاثاء 318 ألف جنيه، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على فحصد أمس الثلاثاء 127 ألف جنيه.