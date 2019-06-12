صور| جميلة عوض وجدها.. جمعهما تاريخ الميلاد وحب السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة جميلة عوض بعيد ميلادها الـ29 اليوم الأربعاء، ويصادف أيضا ذكرى ميلاد جدها الفنان محمد عوض الـ87، فهي ابنة المخرج عادل عوض والفنانة راندا.

وبدأ محمد عوض حياته الفنية في أواخر الخمسينيات، بينما بدأت جميلة في مسلسل تحت السيطرة، وهو ما حقق لها شهرة كبيرة، وكان قد سبق ان قدمت دورا في فيلم كريستال "1992" وهي طفلة، وكان من إخراج والدها عوض.

كان يتمنى جدها الفنان محمد عوض الالتحاق بالكلية البحرية، لكنه درس في كلية الآداب قسم الفلسفة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، فيما تخرجت حفيدته في كلية الإعلام بجامعة العلوم الحديثة والآداب.

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قدم الفنان محمد عوض حوالي 130 عملا خلال مشوار امتد لـ40 عاما، فيما قدمت جميلة 8 أعمال في 4 سنوات، آخرها فيلم سبع البرمبة الذي يعرض حاليا في دور العرض، خلال موسم عيد الفطر.

أما زوجة الفنان الراحل محمد عوض وجدة جميلة هي قوت القلوب عبد الوهاب، وكانت زميلته في الجامعة وهي من أصول تركية من ناحية الأم ومصرية من ناحية الأب.

أمام أعمام جميلة وابنا الفنان محمد عوض، بخلاف عادل، هما الممثل علاء عوض، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض.

توفي الفنان محمد عوض في فبراير 1997، وكان عمر جميلة 7 سنوات فقط.