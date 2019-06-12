فيديو| طرح برومو وبوستر الجزء الثاني من "frozen".. وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت شركة ديزني، البرومو الرسمي والأفيش للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة frozen.

وكشفت الشركة، أنه سيتم عرضه في 22 نوفمبر المقبل، بعد أن حقق الجزء الأول إيردات تخطت المليار دولار.

وحقق الجزء الأول من الفيلم جائزة أفضل فيلم في الأوسكار، وحصد جائزة الجولدن جلوب أيضًا.