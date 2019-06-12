ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن : دينا الشربيني تقلد زوجة عمرو دياب وسيرين عبد النور تتجاوز خلافها مع هيفا وهبي موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية دومينيك حوراني بملابس البحر: "هيك بحب عيش"- بالصور https://www.elfann.com/news/show/1244545 خاص الفن- مديحة كنيفاتي توضح حقيقة خطوبتها https://www.elfann.com/news/show/1244577 بالصورة- دينا الشربيني تقلّد لوك زوجة عمرو دياب زينة عاشور https://www.elfann.com/news/show/1244519 ممثلة خليجية يحترق منزلها وتنتقد الدفاع المدني https://www.elfann.com/news/show/1244535 بعد الخلافات.. سيرين عبد النور تتمنى الشفاء لـ هيفا وهبي https://www.elfann.com/news/show/1244571 رانيا يوسف بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها بشدّة- بالصورة https://www.elfann.com/news/show/1244541 ممثلة أميركية تكشف أن ميغان ماركل والأمير هاري أخذا إسم طفلهما من إسم إبنها https://www.elfann.com/news/show/1244578 المزيد المزيد

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