شاهد .. الإعلان التشويقي لفيلم ” الفيل الأزرق 2 “

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 09:58 صباحاً - نشرت شركة ” Synergy Films ” الشركة المنتجة لفيلم الفيل الأزرق 2 الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم والذي يتميز بالإثارة والغموض والتشويق .

وظهر بالإعلان معظم أبطال العمل بالجزء الأول والفيلم من بطولة : كريم عبد العزيز ونيللي كريم إلى جانب هند صبري وإياد نصار وتارا عماد مع مجموعة من ضيوف الشرف وهم ظافر العابدين وأحمد خالد صالح والإعلامية أسما شريف منير .. والفيلم من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد والذي أشاد به عدد كبير من المخرجين والنجوم واصفين مخرج الفيلم ب ” العبقري ” .

وتخطى عدد مشاهدي إعلان الفيلم ال 2.5 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه على الصفحة الرسمية للفيلم على فيس بوك .

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ومن المقرر عرض الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل .

وكان فيلم الفيل الأزرق الجزء الاول قد حاز على نجاحا كبيرا وصنف واحدا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات وحقق إيرادات تبلغ 35 مليون جنيه بعد عرضه عام 2014 .

وكانت قصة الجزء الأول ترصد حياة ( يحيى راشد ) طبيب نفسي ” كريم عبد العزيز ” الذي يمر بعدة مشاكل في حياته على المستوى الشخصي والمهني تجعله يغيب عن العمل لمدة 5 سنوات ثم يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية ويكلف بكتاية تقرير عن مريض نفسي ليكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم الدكتور ( شريف الكردي ) ” خالد الصاوي ” وتتعقد الأحداث التي تكشف الكثير من الغموض و الأسرار .