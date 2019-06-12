“سمع” لـ فارس كرم في قائمة الأكثر تداولًا

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني فارس كرم يحصد نجاح كليبه الجديد لأغنية “سمع” والذي طرحه مؤخرًا عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.

واقتحم الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا إلكترونيًا محققًا أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.

أغنية “سمع” صدرت في ألبوم “44:36” وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج هاس غدّار.

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تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.

لمشاهدة فيديو كليب “سمع”: