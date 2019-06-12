عاصي الحلاني يحطّم المليون الأوّل في أسبوع

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديد “اضحكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا. لمشاهدة فيديو أغنية “اضحكي”:

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