ملكة جمال الفلبين لعام 2019 من أصول عربية

متابعة بتجــــــــــرد: تُوجت الشابة غازيني كريستيانا غانادوس، 23 عاماً، بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 مشتركة.
وتبين أن غانادوس تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنّها عبّرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.
بدأت غازيني مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخصّصت بالسياحة في جامعة سان خوسيه – ريكوليتوس.
والجدير ذكره أن غانادوس إختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في نيسان الماضي.
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