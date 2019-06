حادثة الـTitanic تعود من جديد في المكسيك!

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر غرق مركز تجاري في المكسيك بمياه الأمطار الغزيرة التي تدفقت من سقف المبنى.

وفي خلال هذه الحادثة قام أعضاء فرقة موسيقية وزوار المركز التجاري في مدينة غوادالاخارا بتجديد لحظات أسطورية من فيلم Titanic.

وفي التفاصيل، عزف موسيقيون لحن أغنية الفنانة سيلين ديون My Heart Will Go On، وغناها الحاضرون.