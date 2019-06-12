“موت” شجرة الصداقة بين ترامب وماكرون في البيت الأبيض

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن الشجرة التي زرعها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في حديقة البيت الأبيض، قد ذبلت وماتت.

وفي التفاصيل، فقد كان الرئيسان قد زرعا السنديانة خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأميركية في نيسان من العام الماضي وهي رمز للصداقة بين البلدين.

لا بد من الإشارة إلى أن ماكرون كان قد قال يوم زرع السنديانة التالي “منذ 100 عام حارب جنود أميركيون في فرنسا للدفاع عن حريتنا. وشجرة السنديان هذه هي هديتي لدونالد ترامب كذكرى للروابط التي تجمعنا”.

والجدير ذكره، أن الشجرة نُزعت من مكان زرعها بعد 3 أيام على زرعها وقد قال السفير الفرنسي في واشنطن إنها نُقلت إلى مشتل زراعي على أن يتم زرعها لاحقاً.