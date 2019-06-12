أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي على مساعدة أطفال فنزويلا

متابعة بتجــــــــــرد: حثت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لثلاث دول في أميركا الجنوبية تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.

وقالت جولي وهي مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية.

وقالت جولي، 44 عاماً، إنها تحدثت مع الرئيس عن مخاطر عدم حصول أكثر من 20 ألف طفل فنزويلي على الجنسية والتزامه الدائم بمساعدة الأطفال.